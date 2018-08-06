الجزائر تدين محاولة اغتيال مادورو

أدانت الجزائر الهجوم الذي استهدف الاحتفال بالذكرى الـ81 لتأسيس الحرس الوطني الفنزويلي، مجددة "رفضها القاطع" لاستعمال العنف لأغراض سياسية، حسبما أكده اليوم الإثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في ذات البيان ان الجزائر "تدعو كل الفاعلين الحاضرين إلى احترام الإرادة الشعبية وتفضيل الحوار والمصالحة لمعالجة المشاكل التي قد تطرح أمام المجتمع الفنزويلي والشعب الفنزويلي الصديق".

كما أشار إلى أن الجزائر "على قناعة بأن الحكومة والشعب وكل القوات الحية بفنزويلا تمتلك القدرة والحكمة اللازمة التي تمكنها من تجاوز الصعوبات الحالية ووضع بلدها على طريق السلام والاستقرار والتطور".

يذكر أن طائرتين بدون طيار انفجرتا يوم السبت بالقرب من المنصة الرئاسية، حيث كان الرئيس مادورو يلقي خطابا خلال عرض عسكري بكاراكاس.