تواصل انقطاع الكهرباء بعدة مناطق من جيجل بسبب الصاعقة الرعدية

تواصل أمس ولليوم الثاني على التوالي انقطاع الكهرباء بعدة مناطق من ولاية جيجل سيما الجبلية منها وذلك بسبب مخلفات الصاعقة الرعدية التي ضربت الولاية ليلة الأحد والتي تسببت في خسائر مادية معتبرة سيما على مستوى شبكة الإتصالات وكذا الشبكة الكهربائية. وفي الوقت الذي شرع فيه سكان عدة مناطق في عد خسائرهم المادية الناجمة عن هذه الصاعقة بعدما أتت الأمطار الطوفانية والرعود غير المسبوقة على الكثير من ممتلكاتهم تواصل انقطاع الكهرباء بعدة مناطق من الولاية سيما الجبلية منها بعدما نجحت فرق سونلغاز في إعادة التيار إلى بعض المدن التي عاشت ساعات طويلة من الظلام ، وتواصل انقطاع الكهرباء بعدة أحياء ومناطق سيما الريفية منها بعد الأضرار التي مست الشبكة الكهربائية بهذه الأخيرة وسقوط العديد من الأعمدة ناهيك عن انقطاع الكهرباء وانفجار عدد من المولدات نتيجة الصاعقة الرعدية التي لم يسبق لها مثيل والتي أجبرت السكان على قضاء ليلة بيضاء. وعم الإستياء بعض مناطق جيجل بفعل تواصل انقطاع الكهرباء فيما قضى أعوان مؤسسة سونلغاز ليلتهم متجولين بين المناطق لإعادة التيار المقطوع ومحاولة رأب مخلفات الكارثة الطبيعية التي ألمت بسكان عاصمة الكورنيش ، علما وأن شبكة الاتصالات قد تأثرت بدورها على مستوى مناطق عدة من جيجل ماساهم في تواصل التذبذب على مستوى هذه الشبكة طيلة نهار أمس وهو ما ذكر الجواجلة بمخلفات العاصفة الثلجية التي ضربت جيجل عام 2005 والتي أدخلت الولاية في عزلة لعدة أيام مع فرق بسيط وهو أن هذه الأخيرة جاءت في فصل الأمطار والثلوج فيما جاءت الكارثة الأخيرة في عز الصيف .