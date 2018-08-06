إيطاليان يعلنان إسلامهما بزيامة منصورية

عاشت بلدية زيامة منصورية أول أمس حدثا خاصا من خلال إعلان رعيتين إيطاليتين إسلامهما بمسجد بوبلاطن وسط عاصمة هذه البلدية الواقعة غرب ولاية جيجل. ووسط جموع كبيرة من المصلين أعلنت رعيتان إيطاليتان إسلامهما بمسجد إبراهيم الخليل بحي بوبلاطن وسط بلدية زيامة منصورية الساحلية حيث نطق الشابان الإيطاليان بالشهادتين وسط تكبيرات ودموع الحاضرين حيث غيرا اسميهما إلى كل من محمد ومحمد آدم على التوالي وهو الحدث الذي أثلج صدور سكان زيامة الذين تأثروا أيما تأثر بهذه الواقعة التي كانت ثمرة لعلاقات قوية ربطت الشابين الإيطاليين بأحد سكان المنطقة والذي كان تأثيرا كبيرا على قرارهما بدخول دين الحق بعدما عرفهما على مضامينه السمحاء والرسالة المحمدية التي أنارت طريق البشرية جمعاء. هذا وكان لولاية جيجل مسيرة طويلة مع إسلام الرعايا الأجانب خلال الفترة الماضية حيث أسلم بمساجدها عشرات النصارى والمسيحيين خلال الأشهر والأعوام الماضية بفضل العلاقات التي جمعت بعض الرعايا والعمال الأجانب بسكان الولاية والتي عرفت هؤلاء بدين الحق ودفعتهم إلى اعتناقه عن قناعة تامة .