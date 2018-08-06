حملة «خليه يربي الريش» بدأت تأتي بثمارها

أكد زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن حملة مقاطعة شراء الدجاج بسبب ارتفاع سعره القياسي بدأت تأتي بثمارها نتيجة تراجع الأسعار في عديد الولايات كما أجبرت الأمين العام لوزارة الفلاحة على إقامة اجتماع طارئ مع المجلس الوطني بين المهن لشعبة الدواجن من أجل دراسة وضع هذه الشعبة ،كما أوضح أن المقاطعة كشفت عن الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا الفرع في ظل عدم تقنينه، ووجود الكثير من المضاربة والوسطاء، الأمر التي رفع السعر إلى حوالي 140 دينارا في الكيلوغرام الواحد.