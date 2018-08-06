تنصيب رئيس جديد للأمن الولائي لولاية تيزي وزو

في أجواء احتفالية بهيجة ، أشرف أمس والي ولاية تيزي وزو السيد «محمد بودربالي» على مراسيم حفل تنصيب العميد الأول للشرطة السيد «اكنوش مجيد» بصفته رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو، عملية التنصيب تمت على مستوى القاعة الشرفية للولاية. و قد جاء تنصيب الرئيس الجديد لأمن تيزي وزو بديلا لعميد الشرطة «راشيد دروازي» الذي تم تعيينه في نفس المهام في ولاية أخرى. مراسيم حفل التنصيب كانت بحضور والي الولاية و العديد من ممثلي السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية الموسعة.