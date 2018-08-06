الجزائر تختتم المنافسة الإفريقية في المرتبة السادسة

الجزائر تختتم المنافسة الإفريقية في المرتبة السادسة

احتلت الجزائر المرتبة السادسة في الترتيب العام لبطولة إفريقيا لألعاب القوى التي جرت وقائعها بمدينة أسابا (نيجيريا)، من 1 إلى 5 أوت، بعد تحصلها على ثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية).

وتصدرت كينيا الترتيب برصيد 19 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضيات وبرونزيتان) متفوقة على جنوب افريقيا (9 ذهبيات, 13 فضية، 8 برونزيات) ونيجيريا (9 ذهبيات، 5 فضيات و5 برونزيات).

وحصلت الجزائر على ثلاث ميداليات منها ذهبيتان بفضل العربي بورعدة (عشاري) وعبد المليك لهولو (400م/حواجز)، أما الميدالية الثالثة فهي برونزية اللون نالها محمد ياسر الطاهر تريكي في مسابقة الوثب الثلاثي.

وشاركت الجزائر في موعد أسابا بمجموع 14 رياضيا و رياضية. وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لكأس القارات المقررة يومي 8 و9 سبتمبر بأوسترافا (جمهورية التشيك) والتي ستجمع ممثلي أربع قارات وهي إفريقيا، أمريكا، أوروبا وآسيا-أوقيانوسيا.

وضمن كل من بورعدة و لهولو مشاركتهما في هذا الموعد

جدول الميداليات:

الترتيب ذهب فضة برونز المجموع

1- كينيا 11 6 2 19

2- جنوب افريقيا 9 13 8 30

3- نيجيريا 9 5 5 19

4- بوتسوانا 2 1 0 3

5- تونس 2 0 3 5

6- الجزائر 2 0 1 3

7- مصر 1 3 1 5

8- المغرب 1 2 4 7

9- اثيوبيا 1 2 3 6

10- كوت ديفوار 1 2 2 5

11- بوركينافاسو 1 1 0 2

12- غانا 0 1 0 1

13- أوغندا 0 0 2 2

14- الكونغو 0 0 1 1

-- ليبيريا 0 0 1 1.

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