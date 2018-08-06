محامي البوشي: ننتظر الاستماع للّواء هامل والقضية لازالت تخفي الكثير

سلّط، سعيد يوني محامي كمال الشيخي “البوشي” المتهم الرئيسي في قضية حجز أزيد من 700 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران، الضوء على عدة نقاط في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني وحتى الدولي.

وأكد يونسي في حوار نشر في عدد اليوم من جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، بأن دفاع “البوشي” قد وضع طلب إستماع للمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، قبل أسبوعين على مستوى مكتب قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة عبان رمضان، مضيفا بأنهم في انتظار رد القاضي.

ويرى ذات المحامي بأن إفادة اللواء هامل سيكون لها أهمية كبيرة في القضية، بالنظر إلى التي تصريحات التي أطلقها في وقت سابق بخصوص تجاوزات تم تسجيلها في التحقيق الأولي، مؤكدا بأن طلبهم هذا لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو سياسوية، وإنما ينبع من السعي لكشف الحقيقة.

من جهة أخرى، تحدث يونسي عن وجود الكثير من التفاصيل التي تثير التساؤلات، على غرار “زيارة قام بها مسؤول في وزارة العدل إلى زنزانة كمال شيخي للتحدث إليه”، مؤكدا أنه يجهل تفاصيل تلك الزيارة والحديث الذي جرى بين البوشي ومسؤول وزارة العدل.

ويقول المحامي، بان كامل شيخي، عندما شاهد صور علب اللحم التي تحتوي على المخدرات على التلفاز، لم يصدقها. وأرسل أحد عملائه إلى ميناء وهران ليتأكد معه. واخبره بعد ذلك أن الحاوية كانت له لكنه اخبره أن الأقفال تم تغييرها، مضيفا بأن تقارير المورد البرازيلي، كشفت أنه قد تم فتح الحاوية في ميناء فالنسيا باسبانيا، دون حضور الأشخاص المعنيين قبل أن يعاد إغلاقها، وهو ما اعتبره خطأ وانتهاك للوائح الدولية.

وفي السياق، كشف ذات المتحدث، بأنه تم العثور داخل الحاوية، على معدات، ومصابيح مزودة بنظام تحديد المواقع الجغرافية، وأكياس تقي من المياه وتمنع التسرب، إضافة إلى حبال بها عقد حديدية، ما يثير فرضية بأنه كان يحضر لإلقاء المخدرات في مكان ما في البحر.

واستغرب يونسي في حواره، من “التصريحات المزدوجة للجانب الاسباني”، فمن جهة قال السفير الاسباني لوسائل الإعلام بأن بلاده هي من قامت بإبلاغ السلطات الجزائرية عن الشحة، ومن جهة أخرى تقوم بإرسال مراسلة رسمية تقول فيها إنها لم تعثر على أي شيء في الحاوية خلال عملية التفتيش.