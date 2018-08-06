(نغيز: “بلماضي سيعيد الخضر للطريق الصحيح” (فيديو
أكد نبيل نغيز، مساعد الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركوف، أنّ جمال بلماضي، يملك الإمكانيات اللازمة لإعادة المنتخب الوطني للطريق الصحيح.
وصرّح المدرب الحالي لشبيبة الساورة، لتلفزيون “النهار”: “بلماضي بإمكانه إعادة المنتخب الوطني لمكانته، وسيعيده للطريق الصحيح”.
وأضاف: “بلماضي هو الإختيار الصائب، كونه دولي جزائري سابق، ويعرف محيط المنتخب الوطني، وكيفية التعامل مع اللاعبين”.
وتابع نبيل نغيز: “أتوقّع نجاح جمال بلماضي، وقدرته على تحقيق النتائج رفقة الخضر، يجب فقط الصبر عليه، ومنحه الفرصة اللازمة”.
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