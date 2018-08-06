محافظ مهرجان وهران يرد على المنتقدين

أكد محافظ مهرجان وهران للفيلم العربي، إبراهيم صديقي، أن إدارته قد سعت جاهدة لإنجاح الطبعة الحادية عشر من المهرجان، رغم الميزانية الضئيلة والمقدرة پـ 4 مليارات سنتيم، فقد تم تكييف برنامج التظاهرة ليتوافق مع ما قدمته وزارة الثقافة من إمكانيات.

واعتبر، صديقي خلال استضافته اليوم الإثنين، في منتدى جريدة الحوار، أن كثيرا من الإنتقادات التي رافقت المهرجان، اعتمدت على أسلوب التجريح والشتم، وتعمد الإساءة للمنظمين كأشخاص دون وجه حق، داعيا إلى التركيز على السينما بالتحليل والنقاش حتى يحقق المهرجان هدفه.

ورد، ذات المسؤول على المشككين في قدرات لجنة التنظيم، بالتأكيد على أنهم مختصون بالسينما وذوي خبرات عالية، وأن ما راج حولهم مجرد إفتراءات.

وأشار، صديقي، في مداخلته إلى أنه بات من الضروري إشراك القطاع الخاص في تمويل المهرجانات والأنشطة الثقافية، وإن ألزم فرض قوانين في هذا المسعى، مشيرا إلى أن أكبر داعم لمهرجان وهران كان مؤسسة “لوندا”، التي قدمت الكثير للمهرجان.