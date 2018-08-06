هذا ما وقع لسعر الدجاج في الساعات الأولى من المقاطعة

عرفت، أسعار الدجاج صباح اليوم الاثنين، انخفاضا محسوسا بعد ساعات من دخول حملة المقاطعة التي دعت إليها جمعية حماية المستهلك حيز التنفيذ.

وقال رئيس الجمعية، مصطفي زبدي، إن سعر الدجاج وصل في بعض الولايات إلى حدود 360 دينار كالمدية فيما وصل في معسكر إلى 380 دينار من خلال الرصد الأولي للأسعار، مبرزا أن الاستجابة الواسعة للمقاطعة ستؤدي إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها والتي من المفروض أن لا تتجاوز عتبة 380 دينار كأقصى حد في الوقت الذي وصلت في الأسواق العمومية إلى 430 دينار.

وأضاف، محدثنا أن سعر الكتكوت، اليوم وصل إلى 80 دينار بعد أن كان يقارب 120 دينار في الأيام السابقة وهذا ساعات بعد الشروع في حملة المقاطعة.

وفي السياق، أكد زبدي أن حملة المقاطعة أجبرت الأمين العام لوزارة الفلاحة على أقامة اجتماع طارئ مع المجلس الوطني بين المهن لشعبة الدواجن من أجل دراسة الوضع هذه الشعبة.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن المقاطعة كشفت عن الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا الفرع في ظل عدم تقنينه، ووجود الكثير المضاربة والوسطاء، الأمر التي رفع السعر بحوالي 140 دينار في الكيلوغرام الواحد.

تجدر الإشارة، إلى أن الكثير من بائعي الدجاج عمدوا إلى غلق محلاتهم خلال هذه الفترة تجنبا للخسارة بسبب حملة المقاطعة وقرب العيد الأضحى الذي يقل فيه الطالب عليها.