تدمير 4 قنابل ومخبأ للإرهابيين في تيبازة وبومرداس

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد بتيبازة، أربع قنابل تقليدية الصنع، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية ببومرداس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ 16 قنطارا من مادة التبغ،

في حين ضبط حراس الحدود 94 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان، وأوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهما بندقيتي صيد بتبسة.

ومن جهة أخرى، وإثر عملية بحث وإنقاذ، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 21 شخصا كانوا عالقين قرب شاطئ اللوح بعنابة.