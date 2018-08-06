والدة جورجينو تبكي "فخرا" بابنها

تحديدا عند اصطحابه لها إلى محلات ناديه الجديد تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، لتشاهد القميص الخاص بنجم نابولي السوبر وعليه شعار "البلوز" إضافة إلى الرقم 5. ولم تتمكن والدة جورجينيو من كبح دموعها لدى وقوفها أمام القميص الخاص باللاعب صاحب 26 عاما، لكنها سرعان ما احتضنت اللاعب وهمست له ببعض الكلمات في أذنه، قبل أن تمسح دموعها، وهي اللحظات التي شهدها مجموعة من المتسوقين عبر محلات العملاق اللندني. ويعد جورجينيو أول استقدامات تشيلسي رفقة المدرب ماوريسيو ساري، حيث قام الأخير بجلبه معه من "البارتينوبي" بعد تألقه اللافت بألوان الأزرق السماوي.