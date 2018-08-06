أزمة الديون ترهن مستقبل “الكاب”

يواجه شباب باتنة مستقبلا غموضا على جميع الأصعدة، فعلاوة عن المتاعب التي تلاحقه من الناحية الفنية والتنظيمية، فقد زادت المتاعب المالية من تأزم الوضع، خاصة بعد قرار لجنة المنازعات التابعة إلى الفاف التي طالبت بتسوية 4.2 ملايير ديون سابقة، بسبب شكاوي رفعها لاعبون سابقون، وهو الأمر الذي يجعل الإدارة الحالية في وضع صعب، موازاة مع المساعي الجارية لضبط الأمور تحسبا للموسم الجديد..

يحدث هذا في ظل الصراع الخفي والمكشوف بين إدارة النادي الهاوي وإدارة الفرع بقيادة إيفروجن الذي لا يزال بعيدا عن محيط النادي، في الوقت الذي يواصل الطاقم الفني بقيادة لعلاوي وكوليب عملية الانتقاء، بعد فتح المجال لعملية الاختبارات، وسط حضور قياسي للاعبين الذين جربوا حظوظهم، أملا في حجز مكانة في تعداد “الكاب”، وهو المشهد الذي أعاد إلى الكثير ما حدث خلال الصائفة الماضية تحت قيادة المدرب عجالي، ولم يتوان أنصار “الكاب” في إطلاق صفارات الإنذار، داعين الهيئة المسيرة إلى تحمل مسؤولياتها، مع التحذير من مغبة تعقيد وضعية النادي الذي وجد نفسه في ظرف موسمين يسقط من الرابطة الأولى إلى قسم الهواة.