حليش يرفض “الخليج” ويتفق مع ناد برتغالي جديد

قرّر الدولي الجزائري، رفيق حليش مُواصلة مشواره في الدوري البرتغالي، لموسم جديد، بعدما توصل لاتفاق شبه رسمي مع نادي “موريرنسي”.

وكشفت جريدة “ريكورد”، بأن المُدافع صاحب الـ31 عاما، سيُوقّع في الساعات القليلة القادمة مع فريق مدينة “غيماريش” لموسم قابل للتجديد.

وجاء هذا الخيار من المُدافع الصلب، ليؤكد بأنه يبحث عن الجانب الرياضي لاغير، وهو الذي رفض عروض مغرية من الخليج.

ويأمل خريج مدرسة “النصرية” إسترجاع مكانته مع المنتخب الوطني، بعد وصول، جمال بلماضي الذي يعرفه منذ سنوات إحترافه في قطر.