بالصور.. لجنة وزارية مشتركة حلت صباح الإثنين بعين قزام

حلت صباح اليوم الإثنين، لجنة وزارية مشتركة بالمنطقة الحدودية عين قزام، وهذا للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد أوفد لجنة وزارية مشتركة مع القطاعات المعنية للتحقيق في مخلفات الفيضانات.وتتكون اللجنة من: المفتش العام لوزارة الداخلية، 03 ممثلين من وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الموارد المائية، ممثل عن وزارة السكن، ممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة الاشغال العمومية والنقل.حيث خلفت الفيضانات التي عرفتها ولاية تمنراست في هلاك 5 أشخاص من بينهم فتاتين وطفلتين غرقتا في برك مائية.