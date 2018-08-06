“مورينيو” غاضب من إدارة “اليونايتد” ويتجه للرحيل !!

كشفت الصحف البريطانية، أن البرتغالي “جوزي مورينيو” غاضب من إدارة فريقه “مانشستر يونايتد” التي لم تحقق طلباته في الميركاتو الصيفي قبل أيام من نهايته.

وكان “السبيشيل وان” قد وضع قائمة مكونة من 5 أسماء كبيرة في أوروبا، لكن إدارة الشياطين الحمر لم تتعاقد سوى مع لاعب واحد وهو اللاعب البرازيلي “فريد”.

كما أكدت صحيفة “الصن” البريطانية، أن مورينيو يفكر جديا بالرحيل عن الشياطين الحمر وأخذ عطلة قبل تولي تدريب المنتخب البرتغالي مستقبلا.

من جهة أخرى، تضع إدارة “اليونايتد” كل “زين الدين زيدان” كأحد الحلول في حالة قرر “جوزي” فسخ عقده مع الفريق والرحيل.