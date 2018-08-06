بالفيديو.. لاعبو البطولة الوطنية يُرحبون بـ”بلماضي”!!

ظهر العديد من لاعبي البطولة الوطنية، مرتاحين لوصول “جمال بلماضي” للعارضة الفنية للمنتخب الوطني، بغرض خلافة المُقال مؤخرا، رابح ماجر.

وتمنى الجناح الطائر لمولودية الجزائر، زكرياء حدوش التوفيق للتقني الصاعد، من أجل إعادة الجزائر للواجهة القارية والعالمية بأسرع وقت ممكن.

وسار على نفس نهجه زميله، زيدان ميباراكو والذي أكد بأن المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري يعرف “العقلية” ولن يجد صعوبة للتأقلم.

وإعتبر كل من مروان دهار وحسين العرفي، بأن خليفة صاحب الكعب الذهبي، قادر على المسؤولية، ولكن مهمته لن تكون بالسهلة.