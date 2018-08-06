ننشر لكم التفاصيل الكاملة لما وقع مع "سفيتال" بميناء سكيكدة!

كشف مصدر مطلع لـ "البلاد.نت" عن كافة التفاصيل المتعلقة بحادثة ميناء سكيكدة المتعلقة بإخراج حاويات مجمع “سيفيتال” التي تحتوي على معدات صناعية لمشروعه الخاص بمحطة تكسير البذور الزيتية في بجاية، وهي الحادثة التي تثير الكثير من الجدل خصوصا بعدما قررت الجمارك إعادتها مرة أخرى للميناء لإعادة تصديرها في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الجزائر.

وبحسب المصدر الذي تحدث مع "البلاد.نت" فإنّ الباخرة التي كانت تحمل حاويات مجمع سفيتال قد وصلت إلى ميناء سكيكدة ليلة يوم 01 إلى 02 جويلية. ( القيمة المالية للمعدات : 2954800 أورو، أي ما يعادل 419134478 دينار جزائري / الممول: Desmet baliestra - المصدر: - بلجيكا -)

هل خضعت حاويات سفيتال للجمركة؟!

بخصوص الجدل الدائر حول ما إذا تم "جمركة" الحاويات أم لم تتم "جمركتها"، ((حيث يقول الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (Serport) ، جلول عاشور، أنه لم يتم جمركة هذه المعدات، في حين يؤكد مجمع سفيتال أنه تم فعلا جمركة هذه المعدات من طرف مصالح الجمارك))، ينقل مصدر "البلاد.نت" الرواية الرسمية بخصوص الحادثة، ويؤكد أن معدات مجمع "سفيتال" تم فعلا جمركتها بتاريخ 08 جويلية، وهذا على مستوى الميناء الجاف، وليس على مستوى ميناء سكيكدة، وهي المعلومة التي يجهلها الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (Serport).

وعن السبب وراء إجراء عملية الجمركة في الميناء الجاف وليس في ميناء سكيكدة، يوضح مصدر "البلاد.نت" أن السبب يعود أساسا لكون مجمع سفيتال يمتلك بشكل عام امتياز "التحويل المباشر" لحاوياته عن طريق “الممر الأخضر” على ان يتم تخليصها جمركيا في وقت لاحق على مستوى الموانئ الجافة. وهو الامتياز الذي يبدو أن مجمع سفيتال استغله من أجل تمرير هذه المعدات وتحويلها بشكل مباشر نحو الميناء الجاف.

وفي هذا الخصوص يشير مصدر "البلاد.نت" إلى أن تعليمة ممضاة بتاريخ 27 جوان 2018، صادرة عن المدير العام للجمارك فاروق باحميد، تنص على أن معدات مجمع سفيتال لمشروعه الخاص بمحطة تكسير البذور الزيتية في بجاية، لا تمتلك صلاحية المرور عبر الرواق الأخضر، وأنه يجب تفتيشها على مستوى الموانئ البحرية وتمريرها على الخبرة القضائية".

والغريب في الموضوع، أن التعليمة ممضاة بتاريخ 27 جوان، وحاويات سفيتال وصلت إلى ميناء سكيكدة بتاريخ 01 إلى 02 جويلية، وتم جمركتها بتاريخ 08 جويلية، وهو ما يدعو للتساؤل كيف حتى تم السماح لمجمع سفيتال بإخراج هذه المعدات، وجمركتها على مستوى الميناء الجاف؟!. أم أن التعليمة وصلت إلى مصالح الجمارك على مستوى الموانئ بعد 08 جويلية، حيث تم وضع تاريخ 27 جوان على التعليمة بأثر رجعي antidatée؟!.

عملية الجمركة دامت 03 ساعات ونصف فقط!

وبحسب المعطيات الرسمية التي تحصل عليها "البلاد.نت" (أنظروا الوثائق أدناه) فإنه تم التصريح على الساعة 10:48 من يوم 08 جويلية 2018، وتم اعطاء وصل السحب الذي يسمح بإخراج التجهيزات من الميناء الجاف على الساعة 14:25 من نفس اليوم، حيث لم تدم عملية الجمركة سوى 03 ساعات و نصف، علما أن عمليات الجمركة و المراقبة تتم في العادة خلال أيام نظرا لما يتطلبه ذلك من إجراءات تنظيمية عديدة تستغرق وقتا لإتمامها. وهو ما يدعو للتساؤل كيف أن معدات سفيتال التي تعطل استيرادها قرابة 500 يوم بميناء بجاية، يتم معالجتها والترخيص لها في سكيكدة في ظرف 03 ساعات فقط.

ويؤكد ذات المصدر أن معدات مجمع سفيتال خرجت من الميناء الجاف نحو مخازن تابعة لسفيتال، قبل أن تصدر تعليمات جديدة لمصالح الجمارك من أجل تتبع المعدات و إعادة إرجاعها إلى ميناء سكيكدة والاحتفاظ بها في الميناء لإعادة تصديرها مرة أخرى. وهي حادثة تشهدها لأول مرة الجزائر، حيث يتم حجز حاويات بعد إتمام كل عمليات التخليص الجمركي وخروج الحاويات من الميناء.

وبالعودة لقضية التعليمة الصادرة من طرف المدير العام للجمارك الممضاة بتاريخ 27 جوان، وتناقضها مع ما وقع في الميدان من خلال "جمركة" تجهيزات سفيتال بتاريخ 08 جويلية، يتساءل البعض حول ما إذا كان المدير العام للجمارك فاروق باحميد قد ضحى بمسؤول الجمارك على مستوى ميناء سكيكدة كـ "كبش فداء" من أجل التغطية على الأمر، حيث تم تحويل رئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء سكيكدة نحو البليدة، مباشرة بعد واقعة سفيتال؟!