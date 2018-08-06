اللجنة الوزارية تعاين مخلفات الفيضانات بعين قزام

حلت اليوم الإثنين بالمقاطعة الإدارية عين قزام ، الحدودية (420 كلم أقصى جنوب تمنراست) لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية التي اجتاحت المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وتتشكل هذه اللجنة من مسؤولين مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة .

و ستقوم اللجنة الوزارية المشتركة التي ترافقها السلطات الولائية والمنتخبين المحليين بمعاينة الأوضاع عقب التقلبات المناخية الأخيرة .

و شهدت ولاية تمنراست منذ نهاية الأسبوع المنصرم اضطرابات مناخية تمثلت في تساقط أمطار رعدية غزيرة مما تسبب في فيضانات عديد أودية المنطقة ، حيث سجل هلاك خمسة (5) أشخاص غرقا في برك مائية، بكل من تمنراست وتين زواتين ومفقود لا زال البحث عنه جاريا.

وكانت مياه الأمطار المتساقطة على منطقة عين قزام الحدودية قد غمرت سكنات تقع بأحياء ''كنتة'' و ''600 سكن'' و ''الريفي''، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية و بدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي لامتصاص المياه وتم التكفل بالعائلات المتضررة.

وتقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست إثر تلكالاضطرابات الجوية بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي .