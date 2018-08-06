مكيفات الهواء مضر بالصحة

تحدث عدد من الأطباء واختصاصيي الصحة عن الآثار السلبية لمكيفات الهواء والأعراض الناجمة عنها بالإضافة لتأثيرها على مرضى القلب والسكري.

يؤثر اختلاف درجة الحرارة بشكل سلبي على جسم الإنسان، الأمر الذي يسبب تشنجا معويا، بالإضافة لنزلات برد مرتبطة بانخفاض الحرارة، كما يؤدي التشنج لتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما تحدث به طبيب الأمراض الحيوية فيتالي فورونتسوف.

كما تحدث أخصائي علم الأحياء والأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، فيكتور مالييف، عن المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها المكيف للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري.

ويوصي الخبراء بالتعرض للبرودة تدريجيا، حيث يجب أن يكون هناك انتقال سلس ما بين درجات الحرارة.

بدوره أضاف مالييف أنه لا يجب وضع مكيفات الهواء بدرجات حرارة منخفضة للغاية، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على من يعاني من هذه الأمراض وبشكل سريع.