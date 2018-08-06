غزال:" أعرف جيدا كلود بويل وسعيد بالتوقيع في ليستر سيتي "

عرب رشيد غزال الملتحق بـ ليستر سيتي، عن سعادته الغامرة بعد اكتمال الصفقة.

وأدلى الدولي الجزائري بتصريحات عبر الموقع الالكتروني الرسمي للنادي قال فيها: "أنا مسرور جدا وسعيد لتوقيعي مع ليستر سيتي، أعرف المدرب جيدا من خلال تجربتي في ليون وهذا ما كنت أريده، ليستر سيتي فريق جيد وبطموحات كبيرة جدا، الفريق يحوز على عدة لاعبين مميزين جدا وأتمنى أن أقدم موسما كبيرا معه"، ثم كشف عن السبب الذي كان وراء اختياره ليستر سيتي.

فأضاف: "بويال هو من أقحمني للمرة الأولى مع الفريق الأول لنادي أولمبيك ليون حين كنت صغيرا جدان كان يقحمني في المباريات الودية ويشركني ضمن التربصات بعدها أصبحت العب بشكل هادي مع الأكابر، أعرف المدرب جيدا وطريقة عمله التي تعجبني كثيرا".