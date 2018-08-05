الخدمة الوطنية : تسوية وضعية المولودين بين 1988 و1993

أعلنت مديرية الخدمة الوطنية أنه على المواطنين التابعين لصف 2008 (المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1988) والتابعين للصفوف من 2009 إلى 2013 (المولودين بين الفاتح جانفي 1989 و31 ديسمبر 1993) الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، أنه عليهم التقرب من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها، قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الوطني أن العملية تتم وفق الرزنامة الآتية:

- من 12 إلى 16 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31 مارس ؛

- من 19 إلى 23 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30 جوان ؛

- من 26 إلى 30 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية و30 سبتمبر؛

- من 02 إلى 06 سبتمبر 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31 ديسمبر.

وأشار البيان إلى أن المواطنين المعنيين مدعوين لتقديم نسخة من الوثائق التالية:

- بطاقة الهوية ؛

- شهادة المستوى الدراسي.