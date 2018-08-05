أول تعليق لواشنطن على اتهامها بالضلوع في محاولة اغتيال مادورو

في أول تعليق لواشنطن على اتهامها بتدبير محاولة الاغتيال التي تعرض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمس بواسطة طائرات مسيّرة ، نفى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ، اليوم الأحد ، أن يكون للولايات المتحدة أي دور في الهجوم الذي استهدف حياة مادورو خلال عرض عسكري في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وقال بولتون خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يمكنني التأكيد بكل وضوح أنه لا علاقة لحكومة الولايات المتحدة في ما حدث على الإطلاق"، مندّدا بربط اسم بلاده بمحاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه إذا كانت لدى السلطات الفنزويلية "معلومات ملموسة" حول أي انتهاك محتمل للقانون الأمريكي بشأن المشاركة في محاولة اغتيال مادورو فإن الولايات المتحدة ستدرس الأمر بشكل جدّي ، قبل أن يخاطب كركاس بالقول إن عليها "التركيز على الفساد والأعمال القمعية التي يمارسها نظام مادورو في فنزويلا"، على حدّ تعبيره.

فوكس نيوز: بولتون: لا صلة للحكومة الأمريكية بهجوم الطائرات المسيّرة ضد الرئيس الفنزويلي مادورو