أصحاب "فيلات بباريس" ضمن قائمة السكن بعنابة

كشف والي عنابة محمد سلماني ، عن إقصاء العشرات من الاستفادة المشبوهة وغير القانونية في حصة 7000 سكن اجتماعي من بينهم مغتربون وإطارات في مؤسسات الدولة و متوفين منهم من توفي حسب الوثائق الثبوتية خلال الحرب العالمية الثانية ، بدليل أن شهادة الوفاة المستخرجة من سجل الحالات المدنية، حسب الوالي، بينت وفاته سنة 1941 . إضافة إلى إقصاء مغتربين، بينت التحقيقات امتلاكهم فيلات فاخرة في أرقى أحياء وشوارع" باريس " .

وفضح والي عنابة ، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الولاية، الأشخاص الذين قدموا ملفات و شهادات مزورة للاستفادة من السكن الاجتماعي الموجه خصيصا للفئات المعوزة و الفقيرة، منهم من تقدموا بشهادات كشف الأجور مزورة بأجر لا يتجاوز 15 ألف دينار جزائري، في حين أجورهم تتراوح بين 05 ملايين إلى 24 مليون سنتيم يشتغلون في مناصب قيادية وذات مسؤولية مهمة في المؤسسات الحكومية .

وأوضح الوالي محمد سليماني، أن عملية التوزيع لحصة 7000 سكن اجتماعي التي سيرحل المستفيدون منها في 20 أوت القادم ، سيشرع فيها بداية من اليوم، بتسليم مقررات الاستفادة و إجراء القرعة في قاعة دار الثقافة محمد بوضياف، وتشمل كمرحلة أولية، شوارع هي ، ابن خلدون، زنين العربي، بوخطوطة، سطل مسعود، بوقندورة، العربي التبسي، محطة القطار، لسنطون و سوداني بوجمعة.

وكشف نفس المصدر، عن إحالة العشرات من الاستفادة المشبوهة و التي زور أصحابها الملفات و الوثائق الإدارية على جهاز العدالة، خاصة من أثبتت التحريات الإدارية و الميدانية للجنة التحقيق التي يترأسها الوالي، حصولهم على استفادات سابقة ضمن الحصص السكنية الموزعة في السنوات الماضية المتعلقة بالسكن الاجتماعي و الحصص السكنية للقضاء علي السكن الهش " الفوضوي " ، حيث تم استرجاع خلال عملية الغربلة للقائمة لـ 68 حالة سبق لها الاستفادة من سكن، إضافة إلى تسجيل لجنة التحقيق تواجد أسماء تم إقصاؤهم من الاستفادة لحصولهم على قطع أرضية بمساحات هامة منهم من استفاد من قطعة ارضية سابقا على مساحة 1250 متر مربع وتندرج ضمن الأراضي التي تدخل ضمن خانة قانون التسوية 15/ 08 . كما كشفت تحريات الوكالة العقارية ، إدراج 130 شخص ضمن قائمة السكن المعلن عنها ، سبق حصولهم على أراض شيدت عليها حاليا فيلات فاخرة.