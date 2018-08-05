وفاة المرأة المفقودة بعد يوم من وفاة زوجها بجنوب إيليزي

وجدت المرأة المفقودة منذ أيام بمنطقة تادانت ببلدية جانت بولاية إيليزي، والتي فُقدت هي وزوجها، قبل أن يتم العثور السبت على زوجها متوفيا، فيما عثر عليها في منطقة أخرى الأحد، وقد نال منها العطش وهي في طريقها لتلحق بزوجها..

وهو الأمر الذي أثار حالة من الحزن وسط أهالي منطقة تادانت، خصوصا وأن الزوجين اللذين توفيا عطشا، كانا في طريقهما نحو القرية المذكورة لأداء واجب العزاء في وفاة شخص فقد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والذي عثر على جثته الأسبوع الماضي، ليصبح بذلك عدد المتوفين بالمنطقة 3 أشخاص، هم رجلين وامرأة، ويضاف ذلك إلى الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شاب فُقد بمنطقة إيليزي، وتحديدا إلى الجنوب من المنطقة بحوالي 25 كلم، بعد أن تاه وسط المنطقة، وتعرض للظروف الجوية القاسية والناجمة عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وبذلك يصبح عدد المتوفين بالولاية، في مثل هذه الظروف أربعة أشخاص، كلهم تاهوا وفقدوا الطريق نحو وجهتهم، بينما تُثار في كل مرة عملية البحث، فيما تعالت الأصوات المنادية بتوخي الحذر، خلال عمليات التنقل في المناطق الصحراوية خصوصا في هذه الفترة، حيث ناشد متابعون بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل خصوصا معرفة المنطقة، وعدم السير بصفة فردية، وضرورة حيازة وسائل اتصال، أو على الأقل التنقل رفقة من يعرفون المنطقة جيدا مخافة الوقوع في مثل هذه النهايات المأساوية التي تودي تباعا بحياة أشخاص لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الظروف.

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