ڨالمة: قتيل وجرحى وتسربات مائية وانقطاع الكهرباء

خلفت الأمطارالرعدية الغزيرة التي تساقطت على ولاية ڨالمة ليلة السبت ومساء اليوم الأحد ، قتيلا بصاعقة رعدية و12 جريحا ، كما أحدثت حالة طوارئ لدى مصالح الحماية المدنية عبر إقليم الولاية، تواصلت إلى غاية كتابة هذه الأسطر من مساء اليوم الأحد. وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية حسب الحماية المدنية بقالمة، استمرار العاصفة الرعدية إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم الأحد ، مع تسجيل كمية تساقط في حدود الـ 40 ملم .

قالت مصالح خلية الإعلام للحماية المدنية ، مساء اليوم الأحد ، أن شابا في الـ32 من العمر ، قد لقي حتفه إثر سقوط صاعقة رعدية بالمنطقة الريفية المسماة شيشاط ببلدية بوشڨوف شرقي الولاية. كما أوردت في نشرية خاصة بالتقلبات الجوية ليومي أمس وليلة أول أمس، إصابة 12شخصا بجروح متفاوتة ،تتراوح أعمارهم بين 06 أشهر و70سنة، في حادثي سير، وقع أحدهما فجراليوم الأحد ،بمنطقة لمعيزلات بين بلديتي عين بن بيضاء وواد فراغة شرقي الولاية.

وتسببت العاصفة الرعدية نفسها ، حسب مصالح الحماية المدنية، في تسجيل عدة تسربات مائية إلى داخل بيوت المواطنين ببعض جهات الولاية، أهمها التسربات المائية التي عرفها مستشفى ابن زهر وسط مدينة قالمة، ومنازل مواطنين بكل من حي هواري بومدين ببوشقوف،حي 20 اوت ببلدية عين العربي،حي الأمير عبد القادر بمدينة قالمة ، بالإضافة إلى قرية عين التراب والتحصيص رقم 05ببلدية وادي الزناتي ، التي عرفا تسرب مياه الأمطار لبيوت مواطنين ، تزامنا تواصل التدخل فيهما ،مساء اليوم الأحد.

وعاشت عدة بلديات بالجهة الغربية من الولاية ،كهواري بومدين، بن جراح، مجاز عمار وحمام دباغ، ليلة السبت إلى نهار اليوم الأحد ، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ، وصلت مددها لأكثر من 05 ساعات،وتركت حالة من التذمر في أوساط التجار والمواطنين .

وقد تحولت العديد من أحياء مدينة قالمة ، خاصة نهج عنونة ومحمد دبابي ومنطقتي ڨرڨور وواد المعيز انتشارا مذهلا لبقايا السيول الجارفة والحصى والأوحال التي زحفت عليها ، مع تأخر مصالح البلدية في رفعها بقايا السيول الجارفة وردم الأخاذيذ التي تركتها أشغال إحدى المقاولات بنهج عنونة بقلب المدينة.