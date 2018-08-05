محرز: فوزنا بالدرع الإنجليزي "كبير" و"مستحقّ"

هذا ما قال رياض محرز بعد تتويجه بأول لقب مع مانشستر سيتي

هذا ما قال رياض محرز بعد تتويجه بأول لقب مع مانشستر سيتي

اعتبر الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي رياض محرز أن تتويج السيتيزنس بكأس درع الاتحاد الإنجليزي هذا الأحد بعد فوزهم بثنائية نظيفة على تشيلسي كان مستحقّا بالنظر إلى الأداء الكبير الذي قدمه رفاقه خلال المباراة.

وقال محرز بعد نهاية المباراة بتتويج فريقه بأول ألقابه هذا الموسم :”كانت المباراة جيّدة ، تمكننا من التسجيل مبكرا بفضل "كون" ( أغويرو ) ، لقد كان فوزا كبيرا ومستحقّا".

القراءة من البلاد

شاركنا رأيك

Click me to scroll