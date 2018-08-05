هذا جديد مدارس “أشبال الأمة”



60 شبلة ستجتاز البكالوريا لأول مرة.. و600 شبل اجتاز امتحانات القبول

ستجتاز 60 “شبلة” من مدارس أشبال الأمة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، لأول مرة حسب ما كشف عنه العقيد مومن السعيد مدير مدرسة أشبال الأمة بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

وأوضح العقيد مومن السعيد على هامش انتهاء مسابقة القبول في مدارس أشبال الأمة الخاصة بالسنة الدراسية 2018/2019 أن هذه الأخيرة “ستعرف لأول مرة على مستوى مدارس أشبال الأمة المتواجدة على المستوى الوطني اجتياز قرابة 60 شبلة لشهادة البكالوريا للدورة المقبلة”، في حين أن في الدفعات السابقة كان هذا الامتحان يقتصر على الأشبال الذكور فقط .

وذكر المتحدث، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الدفعة الأولى من الإناث ستدرس لدى الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، في السنة الثالثة ثانوي على مستوى مدرسة أشبال الأمة بالبليدة التابعة للناحية العسكرية الأولى، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات “طبقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي فيما يخص التكفل والتعليم المقدم للأشبال والشبلات حتى يكون النجاح في مستوى تطلعات القيادة الرشيدة”.

وفي سياق مغاير، أشارت الرائد ليلى حسان، رئيسة خلية الاتصال والإعلام والتوجيه بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة، أن مسابقات القبول في مدارس أشبال الأمة الخاصة بالسنة الدراسية 2018/2019 جرت في “أجواء تنظيمية جد حسنة اتسمت بالاستقبال الجيد للتلاميذ المترشحين للطورين المتوسط والثانوي”.

وأضافت المتحدثة أن التلاميذ “تحلوا بحماس كبير للدخول لإحدى مدارس أشبال الأمة والحصول على شرف الانخراط في المؤسسة العسكرية”، مضيفة أن أولياءهم الذين رافقوهم شجعوهم كثيرا ودعموهم لخوض مسابقة نيل لقب شبل أو شبلة.

وكانت مسابقة الدخول لمدارس أشبال الأمة لناحية الوسط قد انطلقت في 28 جويلية الفارط بالبليدة وشملت الطورين المتوسط والثانوي واختتمت الأحد، حيث جرت المسابقة على ثلاث مراحل، الأولى للمترشحين الحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي، والثانية للحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من الذكور و الثالثة للمتحصلين على شهادة التعليم الأساسي من الإناث.

وشملت المسابقة إجراء الفحص الطبي وفق معايير محددة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ليوجه المقبولون لإجراء اختبار تجريبي للياقة البدنية، ثم المسابقة الكتابية في عدد من المواد التعليمية .

وبلغ عدد المترشحين للطور المتوسط لناحية الوسط 595 مترشح سيتم توجيه المقبولين منهم لإحدى المدارس السبع للطور المتوسط المتواجدة عبر مختلف الولايات، أما فيما يتعلق بعدد المترشحين المقبولين لإجراء عملية الانتقاء بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة للطور الثانوي فقد قدر بـ301 ذكور و380 إناث، فيما يبلغ عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة 333 مقعد بيداغوجي من بينها 100 مقعد مخصص للإناث.

القراءة من الشروق