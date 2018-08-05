محرز يحقق كأس السوبر مع السيتي ويصل للقب الثاني في مسيرته

تمكن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من إحراز أول ألقابه في أول مباراة رسمية يخوضها بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي.وفاز فريق السيتي في مباراة كاس السوبر الإنجليزي أمام فريق تشيلسي في اللقاء الذي إحتضنه ملعب ويمبلي ظهيرة اليوم الأحد.

وسجل هدفي المباراة اللاعب الأرجنتيني “الكون أغويرو” في الدقيقة الـ13 والـ57 من عمر المباراة التي شارك فيها محرز أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ68.

ووصل اللاعب الجزائري للقبه الثاني في تاريخه بعدما كان قد حقق لقب البريمرليغ مع فريق ليستر سيتي موسم 2015-2016.