''خلّيه يربّي الرّيش''.. حملة جزائرية لمقاطعة الدواجن

انطلقت اليوم الأحد 5 أوت 2018، في الجزائر، حملة شعبية لمقاطعة الدواجن، بادرت بها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تحت شعار ''خليه يربي الريش''.

ودعت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الجزائريين إلى ''الالتفاف حول المبادرة من أجل كسر الأسعار، التي تجاوزت كل الحدود''، وفق تعبيرها.

وعلّق رئيس المنظمة ، مصطفى زبدي، على إرتفاع أسعار الدواجن بالقول: ''كيف أن ثمن الدواجن عند المربي بـ280 دينار ، وفي معظم الأسواق 480 دينار ؟''، داعيا المستهلكين لمقاطعة هذا المنتوج في الوقت الراهن.