بالفيديو.. تايدر يقدم مباراة كبيرة أمام واين روني

يواصل الدولي الجزائري، سفير تايدر، تألقه رفقة ناديه أمباكت مونتريال، أين قدم آداء كبيرا في المواجهة التي جمعته بواين روني، وناديه دي سي يونايتد.وقاد سفير تايدر، فريقه أمباكت، لتحقيق التعادل في هذه المباراة، أين ساهم في لقطة الهدف الوحيد الذي سجله فريقه في الدقيقة الخامسة.

وعاد لاعب الخضر، للبروز في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، أين ضيع فرصة تعميق الفارق لصالح فريقه، بعد اصطدام تسديدته بالعارضة.

وردّ، النجم الإنجليزي السابق، واين روني، على تسديدة تايدر، بمخالفة قوية اصطدمت بالعارضة، قبل أن يعدل فريقه النتيجة في الدقيقة 69.

يذكر أن سفير تايدر، نال علامة 6.5، في هذه المباراة، نظير المردود الجيد الذي بصم عليه، مؤكدا بذلك عودته لمستواه الحقيقي.