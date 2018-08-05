تسوية وضعية المواطنين المولودين صف 2008 اتجاه الخدمة الوطنية

أعلنت مديرية الخدمة الوطنية، أن المواطنين التابعين لصف 2008 والمولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1988والتابعين للصفوف من 2009 إلى 2013.و المولودين بين الفاتح جانفي 1989 و31 ديسمبر 1993 الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان اتجاه الخدمة الوطنية.

بأنهم مدعوون للتقرب من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها، قصد تسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية، حسب الرزنامة الآتية :

من 12 إلى 16 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جانفي و31 مارس.

من 19 إلى 23 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أفريل و30 جوان .

من 26 إلى 30 أوت 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 جويلية و30 سبتمبر.

من 02 إلى 06 سبتمبر 2018 بالنسبة للمواطنين المولودين بين 01 أكتوبر و31 ديسمبر.

المواطنون المعنيون مدعوون لتقديم نسخة من الوثائق التالية:

– بطاقة الهوية.

– شهادة المستوى الدراسي.