قائمة المهن الشاقة على طاولة الحكومة في سبتمبر المقبل

90 اجتماعا لتحديد الفئات المعنية وخبراء أجانب شاركوا في العملية

البلاد - زهية رافع - كشف عضو لجنة دراسة قائمة المهن الشاقة بالمركزية النقابية ورئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار تاقجوت ، عن رفع القائمة النهائية لأصحاب المهن الشاقة المعنيين بالاستفادة من التقاعد المسبق لفترة تتراوح بين سنة و5 سنوات للحكومة شهر سبتمبر المقبل.

وأكد المتحدث ان الصيغة النهائية جاهزة وتتم دراستها على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشيرا إلى أن دراسة الملف استغرق قرابة سنتين بسبب الظروف التي أحاطت به وتعقد وضعية بعض القطاعات وخصوصية كل مهنة حيث تم عقد 90 اجتماعا لدراسة قائمة المهن الشاقة حتى لا تظلم أية فئة على حساب فئة أخرى، وهو ما تطلب التدرج في نسبة الاقتطاع لكل مهنة حسب الظروف المحيطة بها.

وأوضح القيادي في التنظيم النقابي أنه تم تصنيف بين المهن الشاقة جدا وهي تلك التي يتميز أصحابها بالعمل تحت درجة حرارة شديدة جدا وفي الصحراء والورشات والعمل في الليل وتحت الإشعاعات أو المعرض أصحابها للمرض أو الموت وحوادث العمل، ويستفيد هؤلاء من اقتطاع 5 سنوات بإمكانية التقاعد في سن الـ 55 للرجال والـ 50 للمرأة، وذكر مثالا هنا بعمال الحجار وقواعد النفط.

في حين أن الصنف الثاني، يقول تاقجوت، يتمثل في أصحاب المهن الأقل إرهاقا بالرغم من وصفها بالمهن الشاقة حيث يكون الضرر نفسيا ومعنويا أكثر منه جسديا، ويتعلق الأمر بعمال الإدارات. وتتدرج نسبة اقتطاع السنوات في التقاعد المسبق بين سنة و4 سنوات حسب ممثل المركزية النقابية.

وشدد تاقجوت على أن القائمة تم الاستعانة في إنجازها بخبراء دوليين وأطباء في العمل وسيتم تسليمها للحكومة ممثلة في وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي بعد إعادة تمحيصها مع الدخول الاجتماعي المقبل، ليتم اصدار مرسوم رئاسي ملحق يحدد أصحاب المهن الشاقة وامتيازاتهم.