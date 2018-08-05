سقوط ضحايا في فيضانات تمنراست .. والحكومة ترسل لجنة وزارية إلى الولاية

قامت مصالح الحماية المدنية بانتشال جثث ثلاث أشخاص غرقوا بإحدى البرك المائية مساء يوم السبت بمنطقة تنغاكلي الواقعة على بعد 25 كم شمال شرق مدينة تمنراست.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير الحماية المدنية بالنيابة العقيد حمداني محمد بأن الافراد الثلاثة الذين تم انتشالهم من الماء هم ذكر و فتاتين و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية بعين المكان وسجلت وفاة الذكر البالغ من العمر22 سنة بعين المكان بينما فارقت الفتاتين الحياه بعد وصولهما لمستشفى تمنراست و اللتان تبلغان من العمر 19 و 17سنة.

إيفاد لجنة وزارية مشتركة

تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه "إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية تمنراست, وبتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد نور الدين بدوي, تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية".