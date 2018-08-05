لماذا قررت الجزائر وضع طائرات قطر والإمارات وتركيا "تحت رقابة مشددة"؟!

شهدت الجزائر مؤخرا محاولات عدة لتهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة عبر مطار هواري بومدين الدولي، وتنحصر هذه المحاولات بشكل خاص في الرحلات المتجهة تحو تركيا، الإمارات و قطر. وهي الرحلات التي عرفت احباط محاولات كثيرة وحجز مبالغ مالية معتبرة.

وبناء على هذه التطورات، أشارت مصادر مطلعة لـ "البلاد.نت" إلى أن مصالح الجمارك الجزائرية بالتنسق مع شرطة الحدود قد اعتمدت في الأيام الأخيرة إجراءات رقابية صارمة ومشددة على الرحلات الجوية المتجهة إلى هذه الدول الثلاث باعتبارها بلدانا مفضلة لدى مهرّبي العملة الصعبة.