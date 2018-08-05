فيروس قاتل يهدد 10% من سكان العالم

نبّه معهد طبي رائد في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن فيروسا خطيرا ينذر بقتل نحو 900 مليون شخص في العالم، إذا لم ينجح العلماء في تطوير لقاح ناجع في المستقبل القريب.

وبحسب ما نقل موقع “ساينس أليرت”، فإن الفيروس “كلاد إكس” الذي ينتمي إلى “سلالة الإنفلونزا”، يحدث أعراضا تنفسية شبيهة بتلك التي يشعر بها المريض عند إصابته بنزلة برد، لكن العلماء ما زالوا يحاولون التعرّف عليه بصورة دقيقة.

وتظهر أعراض الفيروس على المصاب في غضون أسبوع واحد، وتنتقل من شخص إلى آخر عن طريق السعال، ووصل عدد الإصابات به إلى 400 حتى الوقت الحالي، ولقي خمسون شخصا مصرعهم بسببه، أغلبهم في فرانكفورت الألمانية وكاراكاس الفنزويلية.

ويعاني المصابون بالفيروس “الخطير” سعالا وارتفاعا في درجة الحرارة، وفي بعض الحالات يحصل لديهم انتفاخ في الدماغ، وينتهي بهم الأمر في غيبوبة قاتلة.