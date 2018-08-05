نشرية خاصة: هذه الولايات معنية اليوم بتساقط أمطار غزيرة

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني الأرصاد الجوية، اليوم الاحد 5 أوت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، بالولايات الساحلية والداخلية بشرق البلاد.

الولايات المعنية هي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وتستمر صلاحية النشرية في هذه الولايات الى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، وينتظر أن تصل أو تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة 40 ملم محليا.

أما بالنسبة لولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة فتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة 21 مساء من نفس اليوم، وتصل كمية الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 30 ملم محليا.