

بعد جولة في سوق المواشي المركزي

أسعار الأضاحي في متناول الجميع بالوادي

التخوف من الغش في التسمين يرعب المشترين

في جولة قامت بها “التحرير” يوم الجمعة الماضي, بسوق المواشي المركزي بالأعالي الشمالية بحي الشط بمدينة الوادي. خاصة مع دخولنا في أقل من شهر على حلول عيد الأضحى المبارك, و عرض العديد من المربين المحليين و القادمين من مختلف ولايات الوطن لمئات الرؤوس من الأغنام أمام المواطنين.

الذين تعددت أمامهم الخيارات و الأسعار, و التي تتراوح بين 17 ألف إلى 50 ألف دج للرأس. حسب حجم و نوع و العمر.. حيث كانت الأغنام متوسطة الحجم الغالبة في التواجد و الاقتناء, بوزن يتراوح بين 12 و 20 كغ و سعر 25 ألف و 35 ألف دج. أين عبّر العديد من المواطنين عن ارتياحهم الحذر من الأسعار, مع تخوفهم من طبيعة عمليات التسمين التي خضعت لها هذه المواشي, و التي يكثر فيها الغش و التلاعب خاصة مع استعمال المواد الكيماوية تغذية و حقنا, و التي تجعل الأضحية تبدو في شكل ضخم

في ظرف أسابيع قليلة, بامتلائها بالشحوم بدل اللحوم! و التي تكتشف إلا بعد الشراء و الذبح.. و ما ينجر عنه من خسائر و فساد للحوم.

خاصة أن أغلب العارضين لا يمتلكون وثائق المراقبة البيطرية لأغنامهم, التي تثبت صحتها و سلامتها من الأمراض و العيوب الجسدية الداخلية. إضافة لغياب الرقابة الأمنية و التجارية التي تضمن وجود هذه الوثائق, و من ثم ضمان سلامة المواشي, و رتياح المستهلك, و الذي يدفع الفاتورة كاملة, ما لم تتدخل المصالح الأمنية و الصحية و التجارية لفرض القانون.

انتشار ظاهرة الذبح العشوائي

وبلغت أسعار المواشي المتوسطة أربعين ألف دينار، في وقت يفوق سعر الكيلوغرام الواحد للحوم 1200 دج، وهو نفس الأمر بالنسبة للماعز التي أضحت تعرف إقبالًا واسعًا من قبل بعض المواطنين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، أين يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها في حدود 800 دج، بعدما كان سعرها لا يتعدى 500 إلى 540 دج في فترة وجيزة فقط.

وفي ذات السياق، تشهد مختلف الأسواق بالوادي ظاهرة الذبح العشوائي في ظل غياب أعين الرقابة، وعدم اهتمام الجهات المختصة وأضحت الماشية تذبح في أماكن تفتقد لأدنى شروط النظافة، وأمام أرصفة الأسواق ما أثار استياء العديد من الزبائن، حيث تشكل هذه اللحوم خطرًا على صحتهم خاصة مع انتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة التي تؤثر سلبًا على حياتهم، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، ويأخذ الوضع منحى تصاعديا في ظل غياب الرقابة من طرف المسؤولين، مما يجعل حياة المستهلكين عرضة للخطر.

وفي سياق ذي صلة، تعرف أسعار الخضر هي الأخرى استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 40 دج، فيما تراوح الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 70 و 90 دج، في حين وصل سعر البصل إلى 40 دج، والجزر إلى 50 دج.