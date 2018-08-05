غزال يجري الفحص الطبي بنجاح تمهيدا للتوقيع في فريقه الجديد

أجرى الدولي الجزائري رشيد غزال الفحص الطبي الروتيني بنجاح صبيحة اليوم الأحد، تمهيدا للتوقيع في نادي ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة تم الحسم فيها من قبل مسيري الفريقين في الساعات الماضية.

وتنقل غزال إلى إنلجترا أين أجرى الفحص الطبي قبل أن يرسم إنضمامه لنادي "الثعالب" بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 14 مليون أورو بحسب ما أعلن عنه موقع "فووت ميركاتو".

تجدر الإشارة إلى أن نادي ليستر سيتي أصر على ضم غزال لتعويض رحيله مواطنه رياض محرز إلى مانشستر سيتي.