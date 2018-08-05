الميرور تكشف التشكيلة المتوقعة من السيتي ضد تشلسي

كشفت صحيفة الميرور البريطانية التشكيلة التي من المتوقع أن يدخل بها الفيلسوف “غواردويلا” لمواجهة الماستر ساري في مباراة الدرع الخيريةو أكد “غواردويلا” بأن اللقاء سيكون و صعب جدا خاصة مع تعاقد نادي تشلسي مع المدرب “ساري” و اللاعب جورحينهو القادمين من نابولي الأيطالي

و أكدت الصحيفة بأن التقني الاسباني سيدخل بهذه التشكيلة : الحارس برفو .كومباني و اوتمتامدي وولكر مع مندي في الدافاع و فيرناندينهو و فودن و سلفا في الوسط و محرز و ساني وع اغويرو في الهجوم