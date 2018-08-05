براهيمي “خلطها” ويصنع الحدث !

خرج براهيمي غاضبا من مباراة أمس التي توج على إثرها بورتو بكاس السوبر، وهو ما صنع الحدث في وسائل الإعلام البرتغالية.وكان “براهيمي” قد وجه أصابع الإتهام لمدافع الفريق الخصم الذي تعمد إصابته على مستوى الكاحل وهي الإصابة التي أجبرته عن الخروج من المباراة.

كما أبدى نجم الخضر عن سعادته بتحقيق الفوز والتتويج بأول الألقاب هذا الموسم. قبل الحسم في مسقبله اما اللعب في انجلترا او البفاء في البرتغال