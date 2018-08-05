تسمم مئات المواطنين ببلدية بوقرة في البليدة

نقل مئات من المواطنين، سهرة أمس السبت إلى العيادة متعددة الخدمات ببوقرة بعد اصابتهم بتسمم يرجح انه بسبب مياه الحنفيات.

ويعتبر أغلب الضحايا من الأطفال والمسنين، عانوا من عدة اعراض كالتقيئ والإسهال والغثيان والحمى.

ورغم ان هذا التسبب غير معلروف علميا، إلا أن الأطباء رجحوا أن يكون بسبب مياه البلدية الغير صالحة للشرب.

حيث سارعت مصالح أمن دائرة بوقرة بالبليدة إلى فتح تحقيق معمق من أجل معرفة السبب الحقيقي وراء التسمم الجماعي.

كما تنقلت بعض اللجان المخبرية المكلفة بالبحث في هذا المجال إلى خزانات المياه لأخذ التحاليل وسيتم التعرف على السبب قريبا.

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