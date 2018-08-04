ارتفاع لواردات السيارات الجاهزة

بلغت قيمة فاتورة واردات السيارات الكاملة الصنع المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية 1،32 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقابل 706،3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفاد اليوم المركز الوطني للبعث والنظام الإعلامي للجمارك.

أما فيما يخص سيارات نقل الأفراد والسلع (منتوجات جاهزة) والسيارات الكاملة الصنع لهذه الفئة من السيارات، فقد انخفضت وارداتها إلى 52 .265مليون دولار مقابل 267،5 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2017، أي بانخفاض قدره 0،73 بالمائة .

و عليه فإن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات الكاملة المستخدمة في الصناعات التركيبية لهذين النوعين من السيارات و كذا استيراد سيارات نقل الأفراد والسلع(منتجات جاهزة) بلغت 1،58 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقابل حوالي 974 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها 606 مليون دولار ما بين نفس فترتي المقارنة.

من جهة أخرى، تراجعت قيمة واردات الأجزاء و لواحق السيارات ( قطع الغيار كاملة ..) إلى 170،53مليون دولار مقابل 191،13 مليون دولار (- 10،8%).

للتذكير، ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية الجاهزة و كذا الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب هذا النوع من السيارات في 2017 إلى 1،62 مليار دولار مقابل 1،35مليار دولار في 2016.

و فيما يخص استيراد سيارات نقل الأفراد والسلع و أجزاء (سي كا دي) لهذا النوع من السيارات فقد بلغ512،6 مليون دولار في2017، مقابل 767،7مليون دولار في 2016، و هذا ما نتج عنه فاتورة إجمالية قدرت ب 2،13 مليار دولار في 2017 مقابل 2،12 مليار دولار في 2016.