فيديو: تراجع كبير في أسعار السيارات المستعملة

لايزال سوق “تيجلابين” للسيارات المستعملة، يشهد تراجعا كبيرا في مستوى البيع والشراء، وفيما شهدت السوق اليوم السبت 4 أوت، دخولا لافتا للسيارات مقارنة بالأسابيع الماضية، لاتزال حركة البيع ضعيفة مع تواصل انخفاض سعر عدد كبير من العلامات الأكثر طلبا من قبل الجزائريين

وحسب ما تم تداوله من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، حول أحوال سوق “تيجلابين” للسيارات المستعملة، لاتزال حملة “خليها تصدي” تؤثر بشكل كبير على السوق، التي تشهد انخفاضا كبيرا في سعر عدد كبير من علامات السيارات، وهوما يمنع ملاّك السيارات من البيع بالأسعار الجديدة التي تفرض عليهم خسارة كبيرة. على غرار علامة الـ”مارسيدس” الذي وصل سعرها إلى 290مليون سنتيم، بعدما كان سعرها يفوق الـ400ميلون سنتيم قبل الحملة حسب ما يؤكده أحد البائعين.

كما تشهد علامات “سامبول” و”إبيزا” و”التو” .. انخفاضا حادا في الأسعار، وهو يتسبب في شلّ عمليات البيع والشراء.