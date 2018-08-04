عملية مطاردة صعبة تنفذها قوات الجيش ضد الجماعة الإرهابية في بيسي بسكيكدة

تتواصل العملية الأمنية التي تنفذها قوات الجيش الوطني الشعبي ضد إرهابيين متمركزين في منطقة بيسي في ولاية سكيكدة، منذ يوم الاثنين الماضي، أين سقط 7 شهداء من قوات الجيش وتم القضاء على أربعة إرهابيين، في حين تبدو ان المهمة ليست بالسهلة، حيث نقلت tsa عن مصدر امني خبير بالمنطقة أنها من أعقد التضاريس، ومعروفة بمخابئها وطرقها الجبلية الوعرة، حيث أكد المصدر الامني أنها واحد من أهم قواعد الجماعات الإرهابية التي لا تزال تنشط حاليا.وقبل الاشتباك الذي وقع الاثنين الماضي، أطلق السلطات العسكرية استراتيجية حول المنطقة، بعد الحصول على معلومات تفيد بأن اجتماعا إقليميا للإرهابيين سيجري في منطقة بيسي، بهدف إعادة تنظيم صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وكان حمودى عمار ، الملقب بمحمد أبو ضرار، منسقا لهذا الاجتماع الإقليمى، بحضور أمير كتيبة الغرباء والذي تم القضاء عليه في اشتباك يوم الاثنين الماضي مع ثلاثة إرهابيين آخرين، وفقا لما أعلن عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني حول هويات الإرهابيين المقضي عليهم في هذه العملية.

وتبقى طرق تسلل المجموعة الإرهابية إلى هذه المنطقة تطرح العديد من التساؤلات، حيث يعتقد المصدر الامني ذاته الذي تحدثت إليه “tsa” أن هذا العمل كان مخططا له من قبل الإرهابيين، إما عن طريق الإستفادة من تواطؤ أو لديها خلية دعم كبيرة، وهو ما يتطلب مراجعة أمن هذه المنطقة.

ووفقا لذات المصدر، فإن الجماعة الإرهابية التي نفذت الهجوم ضد قوات الجيش تأخذ تعليماتها من طرف الارهابي عبد الملك درودكال، الملقب بأبي مصعب عبد الودود الذي يختبئ الآن في الأراضي التونسية، قرب الحدود الجزائرية