"كرنفال في شركة" .. فضائح التسيير تتواصل في "إير ألجيري"

علم "البلاد.نت" من مصدر مطلع أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وقعت اليوم في فوضى كبيرة فيما يخص برمجة الرحلات، وهو ما كبدها خسائر بالجملة.

وبحسب ذات المصدر فإنّه كان من المقرر أن تغادر الرحلة نحو تونس على الساعة 08:00 من صباح اليوم السبت 04 أوت، قبل أن تتدخل إدارة الشركة في آخر لحظة، من أجل تعديل في البرمجة وتقرر إرسال الطائرة التي كان مقررا لها أن تحلق نحو تونس، ترسلها إلى عين صالح، وهذا من أجل نقل مجموعة من الحجاج إلى ورقلة والتحاقهم بالرحلة التي كانت مبرمجة من ورقلة نحو البقاع المقدسة.

وتسبب هذا الإجراء في تعطيل مواعيد عشرات المسافرين الذين كانوا متوجهين نحو تونس، والذين انتظروا حتى الساعة 11 صباحا قبل أن تقوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالتكفل بهم و ارسالهم إلى فندق بالعاصمة، في انتظار برمجة رحلة لهم هذا المساء.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة التي تنقلت نحو عين صالح قد تنقلت فارغة وعادت من ورقلة فارغة، وهي كلها خسائر تتكبدها الشركة بشكل مجاني، دون الحديث عن تكاليف حجز غرف الفندق للمسافرين الذين كانوا مبرمجين في رحلة الصباح الملغاة.

ويبدو أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية باتت تُسير بمنطق "كرنفال في شركة" على طريقة الفيلم الكوميدي الساخر الشهير “كرنفال في دشرة” لصاحبه مخلوف البومباردي.