بالفيديو... بودبوز يبصم على خامس أهداف في وديات ريال بيتيس

واصل الدولي الجزائري رياض بودبوز عروضه القوية في اللقاءات التحضيرية لنادي ريال بيتيس الإسباني، بعدما سجل هدفا رائعا وعلى طريقته الخاصة في الودية التي جمعت فريقه بنادي بورنموث الإنجليزي، والتي إنتهت بفوز زملاء المدافع عيسى ماندي بثنائية نظيفة.

بودبوز بصم على هدفه الخامس منذ بداية فترة التحضيرات، ما يؤكد على جاهزيته الكبيرة وعزمه على التألق هذا الموسم في "اللاليغا" رفقة النادي الأندلسي.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري الآخر عيسى ماندي كأساسي.