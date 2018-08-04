"الجزيرة" تبث وثائقي عن "بشير حليمي" .. الجزائري الذي أدخل اللغة العربية لأجهزة الكمبيوتر

بثت قناة الجزيرة وثائقي يتحدث عن الجزائري بشير حليمي الذي انتقل من الجزائر إلى مدينة مونتريال الكندية لدراسة الحاسب الآلي، وبعد حصوله على الماجستير في علوم الحاسب الآلي نجح في إدخالاللغة العربية إلى أجهزة الكمبيوتر.

حلقة (2018/8/1) من برنامج "مغتربون" على قناة الجزيرة سلطت الضوء على قصة حياة رائد الأعمال الجزائري رئيس شركة "سبيتش موبيليتي" للاتصالات في كندا.