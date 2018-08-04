نشرية خاصة للأرصاد الجوية: أمطار في هذه الولايات

البلاد.نت - عبد الله بهاء الدين - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم السبت 4 أوت، من أمطار رعدية غزيرة بكل من ولاية تمنراست وجنوب إيليزي.

وبحسب النشرية فإن الوضع سيستمر إلى غاية الساعة 21:00 من مساء اليوم السبت.

كما تتوقع ذات المصالح من أن تصل كمية الأمطار المتهاطلة أو تتجاوز 30 درجة محليا.

من جانب آخر، وضعت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه آخر من المستوى الثاني (اللون الأصفر) خاص كذلك بأمطار رعدية أقل حدة بالمناطق التالية: عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة و تبسة.