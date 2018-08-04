بوقرة "مستعد" لتدعيم الطاقم الفني للمنتخب الجزائري

أشارت قناة "الدوري والكأس" القطرية أن الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة والذي يشرف حاليا على تدريب الفريق الرديف لنادي الدحيل، مستعد لتدعيم الطاقم الفني للناخب الوطني الجديد للخضر جمال بلماضي، وهو الذي باتت عودته "للأفناك" مطلبا شعبيا، بالنظر لمكانته ومعرفته للبيت جيدا، كما أنه من الأصدقاء المقربين لبلماضي.

وبحسب نفس المصدر، فإن بوقرة لن يجد صعوبة في فسخ عقده مع نادي الدحيل القطري واللحاق ببلماضي في تجربته الجديدة مع الخضر.

ومن دون شك فإن "الفاف" ستربط الإتصال ببوقرة في الساعات المقبلة لحسم قضية قدومه للعمل في طاقم بلماضي وهو الذي يعتبر الرجل المناسب لمساعدة الناخب الوطني الجديد بالنظر لمعرفته لغالبية التعداد.